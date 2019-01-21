Сумчане снова просят продлить маршрут 65-го автобуса до Химгородка

«Жители 12 мкрн имеют единственный шанс добраться до Химгородка, если не объезжать полгорода, - маршрутка №55 (называю так, потому курсирует по цене маршрутки). Отсутствие альтернативы возмущает многих, так как особенно утром маршрутка очень и очень популярная и платить за столь некомфортное проезд 5 гривен - абсурд. Хорошим решением было бы продлить маршрут автобуса №65 по ул. Линейной к Химгородка. Настоятельно рекомендую соответствующим инстанциям, которые занимаются вопросом общественного транспорта, принять во внимание данную просьбу», - пишет автор петиции Калюжная Оксана Александровна.
Дата начала сбора подписей: 31 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 31 января петицию подписали 5 человек из 250 необходимых.
Напомним: сумчане уже четырежды писали петиции о продлении этого маршрута, но ни разу обращение не набирало необходимого количества голосов.
Эту можно подписать здесь.
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