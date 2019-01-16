Дело о пьяной езде депутата Сумского облсовета снова отложили Рассмотрение административного дела в отношении главного врача Сумской районной больницы, главы фракции ВО «Батькивщина» в Сумском облсовете Владимира Поцелуева отложили на 7 февраля.

Причиной отложения стало ходатайство его адвоката о необходимости ознакомления с материалами дела. Кроме того, не пришел в суд и сам Владимир Поцелуев, сообщив, что находится в командировке, пишет Sumy.Today со ссылкой на пресс-секретаря Заречного районного суда г. Сумы Наталью Сидоренко.

Напомним: в прошлый раз заседание перенесли в связи с заявлением подозреваемого о необходимости получения правовой помощи. За 20 дней с момента составления протокола найти себе адвоката депутат почему-то не смог. К слову, срок привлечения к административной ответственности составляет три месяца со дня составления протокола. Депутата остановили на его Toyota Land Cruiser ночью 27 декабря. Тогда в его крови нашли более 1 промилле алкоголя. Это в 5 раз превышает норму.