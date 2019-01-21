Сумчане просят продолжить 67-й маршрут до Косовщины

«Предлагаю продлить автобусный маршрут № 67 до Косовщины для улучшения транспортной связи с городом», - лаконично пишет автор петиции Бордун Александр Николаевич.
Дата начала сбора подписей: 31 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 31 января петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.
Напомним: сейчас маршрут № 67 доезжает только до ул. Косовщинской.
Подписать петицию можно здесь.
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