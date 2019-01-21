Сумчане просят продолжить 67-й маршрут до Косовщины На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Продолжение автобусного маршрута 67 до села Косовщина».

«Предлагаю продлить автобусный маршрут № 67 до Косовщины для улучшения транспортной связи с городом», - лаконично пишет автор петиции Бордун Александр Николаевич.

Дата начала сбора подписей: 31 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 31 января петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.

Напомним: сейчас маршрут № 67 доезжает только до ул. Косовщинской.

Подписать петицию можно здесь.