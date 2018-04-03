Сумские копы нашли школьника, который сбежал из школы (видео) 30 января, около 11 часов, экипаж патрульных полицейских получил сообщение о том, что школьник во время уроков ушел из школы.

В то же время ребенок был без верхней одежды. Как установили инспекторы, учителя пытались самостоятельно разыскать мальчика, но поняв, что все их старания напрасны, обратились в полицию.

Стражи порядка сразу же поехали на поиски школьника. Проверили и по месту жительства, и на прилегающей территории, но ребенка нигде не было. Прохожих же сообщили, что действительно видели мальчика без верхней одежды неподалеку городского парка. Патрульные, не теряя времени, сразу же отправились в указанном направлении. Там они увидели похожего по приметам мальчика. Он хотел убежать от стражей порядка, однако поняв, что это полицейские все же остановился. К счастью, с ребенком было все в порядке.

В дальнейшем, патрульные передали школьника родителям и работникам ювенальной превенции городского отделения полиции.