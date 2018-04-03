Сумские копы нашли школьника, который сбежал из школы (видео)

В то же время ребенок был без верхней одежды. Как установили инспекторы, учителя пытались самостоятельно разыскать мальчика, но поняв, что все их старания напрасны, обратились в полицию.
Стражи порядка сразу же поехали на поиски школьника. Проверили и по месту жительства, и на прилегающей территории, но ребенка нигде не было. Прохожих же сообщили, что действительно видели мальчика без верхней одежды неподалеку городского парка. Патрульные, не теряя времени, сразу же отправились в указанном направлении. Там они увидели похожего по приметам мальчика. Он хотел убежать от стражей порядка, однако поняв, что это полицейские все же остановился. К счастью, с ребенком было все в порядке.
В дальнейшем, патрульные передали школьника родителям и работникам ювенальной превенции городского отделения полиции.
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