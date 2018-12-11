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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:10310

На Сумщине за неделю корью заболели 18 человек

В Сумской области по состоянию на 31.01.2019 г. заболело корью 45 человек (с учетом предыдущих диагнозов).

Из них 30 взрослых и 15 детей, в том числе в течение последней недели - 18 (11 взрослых и 7 детей). Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает Сумской лабораторный центр.

Общество Корь

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«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:45 14:50 18:10 20:15
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
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CINETECH+, 2D 10:30 19:45 22:40
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
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«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
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11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
«1+1: Голливудская история» Нил Бёргер (США, 2018)
«1+1: Голливудская история» Нил Бёргер (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00
«Астерикс и тайное зелье» Александр Астье, Луис Клиши (Франция, 2018)
«Астерикс и тайное зелье» Александр Астье, Луис Клиши (Франция, 2018)
Кино Космос
10:00 — 45 грн. 13:55 — 50 грн.
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«Стекло» М. Найт Шьямалан (США, 2019)
Кино Космос
20:15 — 55 грн.
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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