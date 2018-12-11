На Сумщине за неделю корью заболели 18 человек В Сумской области по состоянию на 31.01.2019 г. заболело корью 45 человек (с учетом предыдущих диагнозов).

Из них 30 взрослых и 15 детей, в том числе в течение последней недели - 18 (11 взрослых и 7 детей). Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает Сумской лабораторный центр.