На Сумщине за неделю корью заболели 18 человек

Из них 30 взрослых и 15 детей, в том числе в течение последней недели - 18 (11 взрослых и 7 детей). Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает Сумской лабораторный центр.
Об этом сегодня, 28 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника здравоохранения Елена Чумаченко....
В Сумской области по состоянию на 24.01.2019 заболело корью 28 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....
В Сумской области по состоянию на 17.01.2019 г. заболело корью 21 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....
В Сумской области с начала года, по состоянию на 3.01.2019 заболело корью 8 человек, из них все взрослые....
Качественные и эффективные вакцины, защищающие от кори, паротита и краснухи, имеются во всех кабинетах прививок в области, сообщают в областном...