Сумчане голосуют за безопасные детсады и школы На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Безопасное обучения в детских садах и школах».

«Уже давно назрел вопрос: почему в детских учебных заведениях на местном и законодательном уровне не обязали установить закрытые бактерицидные лампы, работающие в присутствии людей?!

Это мероприятие значительно снизило бы количество заболеваний в садах, школах и пр.

Прошу поддержать, потому что нынешняя ситуация с корью в Украине ужасает, а еще каждый год, как идет похолодание - появляются различные эпидемии гриппа, - пишет автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Дата начала сбора подписей: 31 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 31 января петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.