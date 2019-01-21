Сумчане голосуют за безопасные детсады и школы

«Уже давно назрел вопрос: почему в детских учебных заведениях на местном и законодательном уровне не обязали установить закрытые бактерицидные лампы, работающие в присутствии людей?!
Это мероприятие значительно снизило бы количество заболеваний в садах, школах и пр.
Прошу поддержать, потому что нынешняя ситуация с корью в Украине ужасает, а еще каждый год, как идет похолодание - появляются различные эпидемии гриппа, - пишет автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.
Дата начала сбора подписей: 31 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 31 января петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.
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