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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:3561

Сумчане голосуют за безопасные детсады и школы

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Безопасное обучения в детских садах и школах».

«Уже давно назрел вопрос: почему в детских учебных заведениях на местном и законодательном уровне не обязали установить закрытые бактерицидные лампы, работающие в присутствии людей?!

Это мероприятие значительно снизило бы количество заболеваний в садах, школах и пр.

Прошу поддержать, потому что нынешняя ситуация с корью в Украине ужасает, а еще каждый год, как идет похолодание - появляются различные эпидемии гриппа, - пишет автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Дата начала сбора подписей: 31 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 31 января петицию подписали 2 человека из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Безопасность Здравоохранение Корь Образование Петиция Школы. детсады

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Кино Космос
11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
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«1+1: Голливудская история» Нил Бёргер (США, 2018)
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«Астерикс и тайное зелье» Александр Астье, Луис Клиши (Франция, 2018)
«Астерикс и тайное зелье» Александр Астье, Луис Клиши (Франция, 2018)
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«Стекло» М. Найт Шьямалан (США, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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