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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:59332

Жители Химгородка жалуются на бездомных собак

Петиция «Бездомные животные – Химгородок» зарегистрирована в Единой системе местных петиций.

«Сумской областной центр внешкольного образования и работы с талантливой молодежью, который находится на улице Августовская, 14, посещает большое количество детей дошкольного и школьного возраста. Рядом находятся школы № 26, № 27. Уже несколько лет жители микрорайона не могут решить вопрос бездомных животных, которые живут рядом с этими учебно-воспитательными заведениями. Животные периодически становятся агрессивными, достаточно много случаев, когда они нападали на прохожих, в том числе несовершеннолетних детей. Ситуация осложняется тем, что в этом районе обнаружен труп лисы, больной бешенством. Предупреждение о карантине распространяются в мессенджерах среди школьных групп.

Предложение: определить безопасное место пребывания бездомных животных. Обеспечить безопасность детей», - пишет автор петиции Пахненко Ирина Викторовна.

Дата начала сбора подписей: 31 января 2019 года. До  конца сбора подписей осталось 45 дней.  По состоянию на 31 января петицию подписали 1 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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