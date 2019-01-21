Жители Химгородка жалуются на бездомных собак Петиция «Бездомные животные – Химгородок» зарегистрирована в Единой системе местных петиций.

«Сумской областной центр внешкольного образования и работы с талантливой молодежью, который находится на улице Августовская, 14, посещает большое количество детей дошкольного и школьного возраста. Рядом находятся школы № 26, № 27. Уже несколько лет жители микрорайона не могут решить вопрос бездомных животных, которые живут рядом с этими учебно-воспитательными заведениями. Животные периодически становятся агрессивными, достаточно много случаев, когда они нападали на прохожих, в том числе несовершеннолетних детей. Ситуация осложняется тем, что в этом районе обнаружен труп лисы, больной бешенством. Предупреждение о карантине распространяются в мессенджерах среди школьных групп.

Предложение: определить безопасное место пребывания бездомных животных. Обеспечить безопасность детей», - пишет автор петиции Пахненко Ирина Викторовна.

Дата начала сбора подписей: 31 января 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 31 января петицию подписали 1 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.