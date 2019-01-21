Современные сумки семейного врача получили амбулатории на Роменщине

Каждая сумка укомплектована стетофонендоскопом, глюкометром с тест-полосками, электронным термометром, отоскопом, пальцевым пульсоксиметром, портативным небулайзером, фетальным допплером, воротничком Шанца, глазным тонометром, мешком Амбу, неврологическим молотком и другими необходимыми медицинскими инструментами.
Отныне такими сумками обеспечены почти все амбулатории коммунального некоммерческого предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи» Роменского районного совета Сумской области.
«Эффективность внедрения медицинской реформы в значительной мере зависит от материально-технического обеспечения лечебно-профилактических учреждений и создания комфортных условий для деятельности врачей первичной медицинской помощи. Мы это хорошо понимаем и стараемся всегда этот вопрос держать на контроле совместно с Роменской райгосадминистрацией и городским советом», - отметил руководитель ЦПМСД Роменского района Владимир Зиньков.
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