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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:32314

Современные сумки семейного врача получили амбулатории на Роменщине

В Роменском районном центре первичной медико-санитарной помощи врачи общей практики - семейной медицины Бобрицкой, Перекопвской, Перекрестовской, Пустовойтовской, Смиловской, Хмелевской амбулаторий получили новые современные сумки семейного врача, приобретенные на средства районного бюджета на общую сумму 200 тыс. грн.

Каждая сумка укомплектована стетофонендоскопом, глюкометром с тест-полосками, электронным термометром, отоскопом, пальцевым пульсоксиметром, портативным небулайзером, фетальным допплером, воротничком Шанца, глазным тонометром, мешком Амбу, неврологическим молотком и другими необходимыми медицинскими инструментами.

Отныне такими сумками обеспечены почти все амбулатории коммунального некоммерческого предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи» Роменского районного совета Сумской области.

«Эффективность внедрения медицинской реформы в значительной мере зависит от материально-технического обеспечения лечебно-профилактических учреждений и создания комфортных условий для деятельности врачей первичной медицинской помощи. Мы это хорошо понимаем и стараемся всегда этот вопрос держать на контроле совместно с Роменской райгосадминистрацией и городским советом», - отметил руководитель ЦПМСД Роменского района Владимир Зиньков.

Общество Здравоохранение Роменский район Семейный доктор

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