Смерть в лифте: сумским чиновникам не хватило месяца для служебного расследования в отношении директора департамента инфраструктуры

Потребность в дополнительном времени вызвана необходимостью тщательного изучения материалов дела и повторного заслушивания должностных лиц данного подразделения, а также тем, что комиссия должна представить акт служебного расследования его инициатору - городскому голове, а он сейчас находится в отпуске, пишет сайт мэрии.
Речь идет о трагедии, которая произошла 2 января 2019 года в лифте на ул. Супруна, 32/1, когда погиб 2-месячный малыш. После этого от исполнения обязанностей был отстранен директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко, которого мэр Сум неоднократно публично отчитывал, в том числе и по лифтовой проблеме.
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