КДК в феврале рассмотрит дело «Сум» о договорных матчах В феврале будут рассматривать дело «Сум» об участии в договорных матчах, сообщает «Футбол 1/2».

В конце 2018 года комитет по этике и честной игре передал в КДК материалы своих проверок. КДК должен дать им оценку.

Клуб и связанных с ним личностей подозревают во влиянии на результаты как минимум 20 матчей.

Сейчас в клубе не осталось ни одного футболиста на контракте, а также отсутствует тренерский штаб.

Также в «Сумах» есть долги не только по зарплатам сотрудникам и футболистам, но и за аренду офиса и транспортные услуги.

Ранее сообщалось, что в «Сумах» остались только директор и бухгалтер.

После осенней части сезона «Сумы» занимают 11-е место в турнирной таблице первой лиги.