КДК в феврале рассмотрит дело «Сум» о договорных матчах

В конце 2018 года комитет по этике и честной игре передал в КДК материалы своих проверок. КДК должен дать им оценку.
Клуб и связанных с ним личностей подозревают во влиянии на результаты как минимум 20 матчей.
Сейчас в клубе не осталось ни одного футболиста на контракте, а также отсутствует тренерский штаб.
Также в «Сумах» есть долги не только по зарплатам сотрудникам и футболистам, но и за аренду офиса и транспортные услуги.
Ранее сообщалось, что в «Сумах» остались только директор и бухгалтер.
После осенней части сезона «Сумы» занимают 11-е место в турнирной таблице первой лиги.
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