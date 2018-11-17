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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06300

КДК в феврале рассмотрит дело «Сум» о договорных матчах

В феврале будут рассматривать дело «Сум» об участии в договорных матчах, сообщает «Футбол 1/2».

В конце 2018 года комитет по этике и честной игре передал в КДК материалы своих проверок. КДК должен дать им оценку.

Клуб и связанных с ним личностей подозревают во влиянии на результаты как минимум 20 матчей.

Сейчас в клубе не осталось ни одного футболиста на контракте, а также отсутствует тренерский штаб.

Также в «Сумах» есть долги не только по зарплатам сотрудникам и футболистам, но и за аренду офиса и транспортные услуги.

Ранее сообщалось, что в «Сумах» остались только директор и бухгалтер.

После осенней части сезона «Сумы» занимают 11-е место в турнирной таблице первой лиги.

 
Спорт Договорные матчи ПФК «Сумы»

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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