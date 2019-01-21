В школах Шостки закончился карантин

Такое решение было принято сегодня, 1 февраля, на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Было констатировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Занятия в школах возобновляются с понедельника, 4 февраля, пишет Шостка.info.
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28 января в 13:58 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по ул. Рождественской в г. Шостка....
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