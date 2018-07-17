В Сумах будут судить организаторов игорного бизнеса Дело в отношении организаторов игорного бизнеса направлено в суд.

Оперативниками Управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области была разоблачена сеть игорных заведений в г. Сумы. Данные заведения функционировали под видом распространения лотереи.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли игровое оборудование и финансово-хозяйственную документацию.

Оборудование было направлено на экспертное исследование. Согласно выводам, на компьютерной технике установлено программное обеспечение - симуляторы игровых автоматов типа «iConnect».

Вместе с тем было установлено, что договоры о якобы распространения лотереи от имени одного из операторов государственных лотерей поддельные.

Кроме того, что информация об этих заведениях отсутствует на официальном сайте указанного оператора, а также на официальное письмо правоохранителей был получен ответ об отсутствии заключения каких-либо договоров об осуществлении соответствующей деятельности от имени оператора.

Во время следствия были установлены лица, причастные к организации и функционированию игорных заведений. Это 3 жителей Сум.

В четверг, 31 января, организатору группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее двум участникам организованной группы также было сообщено о подозрении по указанным статьям.

Сейчас досудебное расследование по данному уголовному производстве завершено, обвинительное заключение направлено в суд с квалифицирующим признаком «совершение преступления в составе организованной группы», сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.