Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29392

В Сумах определили победителей конкурса «Учитель года-2019»

В Сумах завершился финальный этап ІІ (регионального) тура всеукраинского конкурса «Учитель года - 2019», где определили лучших педагогов Сумщины.

По результатам трехдневных соревнований жюри определили победителей в номинациях:

"География" - Ольга Васильевна Чуника, учитель географии Ахтырской гимназии Ахтырского городского совета;

"Французский язык" - Татьяна Олеговна Литовка, учитель французского языка Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней №20 г. Сумы;

«Защита Отечества» - Юрий Владимирович Калиниченко, учитель предмета «Защита Отечества» Сумской специализированной школы I-III ступеней №7 им. Максима Савченко;

«Основы здоровья» - Людмила Ивановна Руденко, учитель предмета «Основы здоровья» Бобрицкой общеобразовательной школы I-III ступеней;

«Учитель инклюзивного класса» - Ольга Владимировна Онищенко, учитель начальных классов Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней №8 г. Сумы.

Победителей отметили грамотами областного департамента образования и науки. Также талантливые педагоги получили материальное поощрение и ценные подарки от органов власти и организаторов конкурса.

Общество Учитель года

По тематике

В Сумах наградили лучших учителей года
14.12.2018 13:28

В Сумах наградили лучших учителей года

В Сумах подвели итоги первого тура Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2018»....

В Сумах выбирают лучшего учителя
20.11.2018 15:22

В Сумах выбирают лучшего учителя

Учителя Сум начали борьбу за победу в конкурсе профессионального мастерства....

На Сумщине определили лучших учителей
05.02.2018 15:34

На Сумщине определили лучших учителей

Определены победители II областного тура конкурса «Учитель года - 2018»....

03.02.2017 17:02

В Сумах определили лучших педагогов области

В Сумах торжественно завершился областной этап конкурса «Учитель года»....

01.02.2017 13:36

В Сумах стартовал областной тур Всеукраинского конкурса «Учитель года-2017»

Уже более 20 лет этот конкурс собирает лучших педагогов области, чтобы они имели возможность поделиться своей педагогическим мастерством, показать -...

Новости

Сумчани платитимуть за газ утричі менше
30.01.2019 22:18
На Сумщине неизвестные разобрали действующую колею железной дороги
Сегодня 15:02
В Глуховской школе сосульки разбили крышу на крыльце
Сегодня 14:56
Роменскую наркоманку поймали с поличным
Сегодня 14:32
Житель Шостки дважды попал в аферу с предоплатой за автомобиль
Сегодня 14:00
В Сумской СИЗО пытались пронести «колеса»
Сегодня 13:31
Покази лічильників електричної енергії приймає ПАТ "Сумиобленерго"
Сегодня 13:26
Полиция принимает меры по стабилизации ситуации у агропромышленного комплекса в Глухове 1
Сегодня 13:02
В Глухове титушки напали на журналистов (видео)
Сегодня 12:54
Деркач: Аласания должен ответить за работу на «Суспильном»
Сегодня 12:45
Экс-директор «Сум»: «Есть риск, что клуб не выйдет на вторую часть чемпионата»
Сегодня 12:35
На Сумщине прокуратура будет судиться за 400 га земли
Сегодня 11:57
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.