В Сумах определили победителей конкурса «Учитель года-2019»

По результатам трехдневных соревнований жюри определили победителей в номинациях:
"География" - Ольга Васильевна Чуника, учитель географии Ахтырской гимназии Ахтырского городского совета;
"Французский язык" - Татьяна Олеговна Литовка, учитель французского языка Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней №20 г. Сумы;
«Защита Отечества» - Юрий Владимирович Калиниченко, учитель предмета «Защита Отечества» Сумской специализированной школы I-III ступеней №7 им. Максима Савченко;
«Основы здоровья» - Людмила Ивановна Руденко, учитель предмета «Основы здоровья» Бобрицкой общеобразовательной школы I-III ступеней;
«Учитель инклюзивного класса» - Ольга Владимировна Онищенко, учитель начальных классов Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней №8 г. Сумы.
Победителей отметили грамотами областного департамента образования и науки. Также талантливые педагоги получили материальное поощрение и ценные подарки от органов власти и организаторов конкурса.
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