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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:42692

Умер соучредитель Студенческого братства Сумщины

На 42-м году жизни скончался Георгий Валентинович Сахнюк - соучредитель общественной организации «Студенческое братство Сумщины».

Он возглавлял Сумское отделение управления исполнительной дирекции Фонда Соцстраха Украины в Сумской области.

О преждевременной смерти Георгия Валентиновича в Фейсбуке сообщил нардеп от Сум Олег Медуница:

«Сегодня умер наш организационный собрат, товарищ Георгий Сахнюк – друг «Жорж». Еще со школьного возраста он присоединился к националистической среде. Жорж был добросовестным, способным исполнителем организационных поручений. Впоследствии - профессиональным управленцем. Вечная память! Соболезнования семье» - написал депутат.

Общество Георгий Сахнюк Потеря Студенческое братство

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