Умер соучредитель Студенческого братства Сумщины

Он возглавлял Сумское отделение управления исполнительной дирекции Фонда Соцстраха Украины в Сумской области.
О преждевременной смерти Георгия Валентиновича в Фейсбуке сообщил нардеп от Сум Олег Медуница:
«Сегодня умер наш организационный собрат, товарищ Георгий Сахнюк – друг «Жорж». Еще со школьного возраста он присоединился к националистической среде. Жорж был добросовестным, способным исполнителем организационных поручений. Впоследствии - профессиональным управленцем. Вечная память! Соболезнования семье» - написал депутат.
30 ноября «Сумской городской центр досуга молодежи» и «Студенческое братство Сумщины» откроют «Молодежную школу лидерства»....