На Сумщине прокуратура будет судиться за 400 га земли Прокуратура настаивает на возвращении из противоправного пользования земельных участков площадью более 400 га стоимостью около 8,5 млн грн.

Шосткинской местной прокуратурой установлено, что Глуховской райгосадминистрацией Сумской области в 2012 году передано в аренду на 20 лет физическому лицу В. для ведения фермерского хозяйства 5 земельных участков площадью более 400 га, расположенных на территории Стариковского сельского совета и Шалыгинского поселкового совета. В 2013 году физическое лицо зарегистрировало фермерское хозяйство, поэтому в заключенные договора были внесены соответствующие изменения.

Однако установлено, что, предоставив в Глуховскую РГА ходатайство о намерении получить земельные участки значительной площади в аренду, В. должным образом не обосновал их использования именно с целью создания фермерского хозяйства. В частности, не предоставил документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве, как того требует действующее законодательство.

В то же время орган местного самоуправления не проверил доводы заявителя, приведенные в обоснование размера земельного участка с учетом перспектив развития фермерского хозяйства, в том числе о наличии трудовых и материальных ресурсов.

Как выяснилось, у фермерского хозяйства «В.» нет ни недвижимого имущества, ни транспортных средств, а собственные земельные участки мужчина передал в аренду другому ООО. Более того, будучи основателем и главой фермерского хозяйства, «В.» с 2011 года и по настоящее время работает в ООО, которое занимается производством сельскохозяйственной продукции.

«Все эти обстоятельства свидетельствуют об отсутствии намерения у указанного гражданина вести фермерское хозяйство и об искусственном использование им процедуры создания фермерского хозяйства с целью упрощенного, льготного порядка получения другим частным предприятием в пользование земель государственной собственности», - рассказал руководитель Шосткинской местной прокуратуры Андрей Байдак.

Учитывая вышеизложенное, прокуратура обратилась в суд и настаивает на возвращении из противоправного пользования земельных участков площадью более 400 га стоимостью около 8,5 млн грн. В настоящее время открыто судебное производство, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.