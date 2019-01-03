На Сумщине прокуратура будет судиться за 400 га земли

Шосткинской местной прокуратурой установлено, что Глуховской райгосадминистрацией Сумской области в 2012 году передано в аренду на 20 лет физическому лицу В. для ведения фермерского хозяйства 5 земельных участков площадью более 400 га, расположенных на территории Стариковского сельского совета и Шалыгинского поселкового совета. В 2013 году физическое лицо зарегистрировало фермерское хозяйство, поэтому в заключенные договора были внесены соответствующие изменения.
Однако установлено, что, предоставив в Глуховскую РГА ходатайство о намерении получить земельные участки значительной площади в аренду, В. должным образом не обосновал их использования именно с целью создания фермерского хозяйства. В частности, не предоставил документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве, как того требует действующее законодательство.
В то же время орган местного самоуправления не проверил доводы заявителя, приведенные в обоснование размера земельного участка с учетом перспектив развития фермерского хозяйства, в том числе о наличии трудовых и материальных ресурсов.
Как выяснилось, у фермерского хозяйства «В.» нет ни недвижимого имущества, ни транспортных средств, а собственные земельные участки мужчина передал в аренду другому ООО. Более того, будучи основателем и главой фермерского хозяйства, «В.» с 2011 года и по настоящее время работает в ООО, которое занимается производством сельскохозяйственной продукции.
«Все эти обстоятельства свидетельствуют об отсутствии намерения у указанного гражданина вести фермерское хозяйство и об искусственном использование им процедуры создания фермерского хозяйства с целью упрощенного, льготного порядка получения другим частным предприятием в пользование земель государственной собственности», - рассказал руководитель Шосткинской местной прокуратуры Андрей Байдак.
Учитывая вышеизложенное, прокуратура обратилась в суд и настаивает на возвращении из противоправного пользования земельных участков площадью более 400 га стоимостью около 8,5 млн грн. В настоящее время открыто судебное производство, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.
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