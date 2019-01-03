Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57390

На Сумщине прокуратура будет судиться за 400 га земли

Прокуратура настаивает на возвращении из противоправного пользования земельных участков площадью более 400 га стоимостью около 8,5 млн грн.

Шосткинской местной прокуратурой установлено, что Глуховской райгосадминистрацией Сумской области в 2012 году передано в аренду на 20 лет физическому лицу В. для ведения фермерского хозяйства 5 земельных участков площадью более 400 га, расположенных на территории Стариковского сельского совета и Шалыгинского поселкового совета. В 2013 году физическое лицо зарегистрировало фермерское хозяйство, поэтому в заключенные договора были внесены соответствующие изменения.

Однако установлено, что, предоставив в Глуховскую РГА ходатайство о намерении получить земельные участки значительной площади в аренду, В. должным образом не обосновал их использования именно с целью создания фермерского хозяйства. В частности, не предоставил документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве, как того требует действующее законодательство.

В то же время орган местного самоуправления не проверил доводы заявителя, приведенные в обоснование размера земельного участка с учетом перспектив развития фермерского хозяйства, в том числе о наличии трудовых и материальных ресурсов.

Как выяснилось, у фермерского хозяйства «В.» нет ни недвижимого имущества, ни транспортных средств, а собственные земельные участки мужчина передал в аренду другому ООО. Более того, будучи основателем и главой фермерского хозяйства, «В.» с 2011 года и по настоящее время работает в ООО, которое занимается производством сельскохозяйственной продукции.

«Все эти обстоятельства свидетельствуют об отсутствии намерения у указанного гражданина вести фермерское хозяйство и об искусственном использование им процедуры создания фермерского хозяйства с целью упрощенного, льготного порядка получения другим частным предприятием в пользование земель государственной собственности», - рассказал руководитель Шосткинской местной прокуратуры Андрей Байдак.

Учитывая вышеизложенное, прокуратура обратилась в суд и настаивает на возвращении из противоправного пользования земельных участков площадью более 400 га стоимостью около 8,5 млн грн. В настоящее время открыто судебное производство, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Глуховский район Земля Прокуратура

По тематике

На Сумщине произошло смертельное ДТП
27.01.2019 10:29

На Сумщине произошло смертельное ДТП

На трассе Глухов-Катериновка произошло страшное ДТП со смертельным исходом....

На Сумщине полицейские разыскивают пропавшего мужчину
16.01.2019 16:16

На Сумщине полицейские разыскивают пропавшего мужчину

Работники Глуховского отдела полиции разыскивают Лукьяненко Ивана Григорьевича, 1962 г.р., жителя с. Червоное Глуховского района....

16.01.2019 14:12

На Сумщине отремонтировали амбулаторию за 700 тыс. грн.

В рамках реализации проекта Государственного фонда регионального развития, для улучшения качества первичного медицинского обслуживания населения сделан капитальный ремонт помещений амбулатории...

На Сумщине от рук своего внука погибла пенсионерка
16.01.2019 13:55

На Сумщине от рук своего внука погибла пенсионерка

В с. Студенок Глуховского района 21-летний юноша настолько избил свою бабушку, что та от нанесенных повреждений скончалась....

На Сумщине в монастыре трактор задавил мужчину
03.01.2019 11:13

На Сумщине в монастыре трактор задавил мужчину

В результате наезда трактора на 29-летнего мужчину, последний погиб....

Новости

Сумчани платитимуть за газ утричі менше
30.01.2019 22:18
На Сумщине неизвестные разобрали действующую колею железной дороги
Сегодня 15:02
В Глуховской школе сосульки разбили крышу на крыльце
Сегодня 14:56
Роменскую наркоманку поймали с поличным
Сегодня 14:32
Житель Шостки дважды попал в аферу с предоплатой за автомобиль
Сегодня 14:00
В Сумской СИЗО пытались пронести «колеса»
Сегодня 13:31
Покази лічильників електричної енергії приймає ПАТ "Сумиобленерго"
Сегодня 13:26
Полиция принимает меры по стабилизации ситуации у агропромышленного комплекса в Глухове 1
Сегодня 13:02
В Глухове титушки напали на журналистов (видео)
Сегодня 12:54
Деркач: Аласания должен ответить за работу на «Суспильном»
Сегодня 12:45
Экс-директор «Сум»: «Есть риск, что клуб не выйдет на вторую часть чемпионата»
Сегодня 12:35
На Сумщине прокуратура будет судиться за 400 га земли
Сегодня 11:57
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.