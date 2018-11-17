Экс-директор «Сум»: «Есть риск, что клуб не выйдет на вторую часть чемпионата» Бывший директор «Сум» Анатолий Бойко рассказал о ситуации в клубе, пишет Football news.

– Футболисты уволены. На сегодняшний день есть потенциальный инвестор, который имеет намерения взять «Сумы» под свое финансирование. Но дальше разговоров на сегодняшний день так и не сдвинулось с места.

Команда не собирается, нет кому собираться. Тренерского штаба нет. Неизвестно, как все сложится дальше.

- Есть риск, что «Сумы» не выйдут на вторую часть чемпионата?

– На сегодняшний день – да, – сказал Бойко.