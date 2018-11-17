Экс-директор «Сум»: «Есть риск, что клуб не выйдет на вторую часть чемпионата»

– Футболисты уволены. На сегодняшний день есть потенциальный инвестор, который имеет намерения взять «Сумы» под свое финансирование. Но дальше разговоров на сегодняшний день так и не сдвинулось с места.
Команда не собирается, нет кому собираться. Тренерского штаба нет. Неизвестно, как все сложится дальше.
- Есть риск, что «Сумы» не выйдут на вторую часть чемпионата?
– На сегодняшний день – да, – сказал Бойко.
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