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Деркач: Аласания должен ответить за работу на «Суспильном»

Расследовать злоупотребления экс-руководителя «Суспильного» Зураба Аласании призывает правоохранительные органы народный депутат Андрей Деркач.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук. 

Деркач отметил, что увольнение Аласании было ожидаемым решением, хотя Набсовет и затянул с ним.

«Сейчас главное, чтобы не повторилась известная украинская ситуация: отставка для чиновника как отпуск и индульгенция. Зураб Аласания должен ответить за все злоупотребления (мягко говоря) на Суспильном, совершенные им и его ставленниками. Необходимо разорвать принцип «украл-уволился-всплыл в другом месте». Поэтому жду от правоохранительных органов действенного расследования», - отметил Деркач.

Депутат также напомнил, что журналисты уже публиковали расследования деятельности Аласании на «Суспильном». 

«Заоблачные премии руководства компании, коррупционные схемы, увольнение журналистов, закрытие региональных представительств, неоднократные скандалы с подчиненными Зураба – об этом и многом другом писали СМИ. Кто хочет – легко найдет. Также все необходимые факты – и не только для увольнения, но и для открытия криминальных производств – были собраны независимыми журналистами-расследователями», - отметил депутат.

Как известно, вчера Набсовет НОТУ досрочно разорвал контракт с руководителем «Суспильного» Зурабом Аласанией. За это решение проголосовало большинство членов совета.

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