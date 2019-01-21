Полиция принимает меры по стабилизации ситуации у агропромышленного комплекса в Глухове

Происшествие произошло сегодня в Глухове. Там у ООО «Росток-Холдинг» собралось около 200 человек. По заявке организаторов мероприятия - для проведения мирной акции, направленной на восстановление прав работников предприятия на безопасный труд.
Во время акции группа лиц сломала ограждение, вошла на территорию агропромышленного комплекса и начала массовые беспорядки.
Сейчас сотрудники полиции принимают все меры для стабилизации ситуации и привлечения правонарушителей к ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Во время «акции» пострадали журналисты.
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