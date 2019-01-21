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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:023651

Полиция принимает меры по стабилизации ситуации у агропромышленного комплекса в Глухове

Заявленная мирная акция переросла в массовые беспорядки. По данному факту в полиции под процессуальным руководством прокуратуры начато уголовное производство.

Происшествие произошло сегодня в Глухове. Там у ООО «Росток-Холдинг» собралось около 200 человек. По заявке организаторов мероприятия - для проведения мирной акции, направленной на восстановление прав работников предприятия на безопасный труд.

Во время акции группа лиц сломала ограждение, вошла на территорию агропромышленного комплекса и начала массовые беспорядки.

Сейчас сотрудники полиции принимают все меры для стабилизации ситуации и привлечения правонарушителей к ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Во время «акции» пострадали журналисты.

Право Глухов Рейдерский захват Ростокхолдинг

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Сыров Евгений
djkadr
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