В Сумской СИЗО пытались пронести «колеса»

31 января в Сумском следственном изоляторе во время прибытия заключенного П. в учреждение из изолятора временного содержания, в ходе проведения досмотра личных вещей было обнаружено и изъято восемь таблеток белого цвета неизвестного состава.
По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в дежурную часть Сумского ОП ГУНП в Сумской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
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