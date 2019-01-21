В Сумской СИЗО пытались пронести «колеса» В Сумах пресечена попытка доставка запрещенных предметов в СИЗО.

31 января в Сумском следственном изоляторе во время прибытия заключенного П. в учреждение из изолятора временного содержания, в ходе проведения досмотра личных вещей было обнаружено и изъято восемь таблеток белого цвета неизвестного состава.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в дежурную часть Сумского ОП ГУНП в Сумской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.