Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:31245

В Сумской СИЗО пытались пронести «колеса»

В Сумах пресечена попытка доставка запрещенных предметов в СИЗО.

31 января в Сумском следственном изоляторе во время прибытия заключенного П. в учреждение из изолятора временного содержания, в ходе проведения досмотра личных вещей было обнаружено и изъято восемь таблеток белого цвета неизвестного состава.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в дежурную часть Сумского ОП ГУНП в Сумской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Право Наркотики СИЗО

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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