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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00193

Житель Шостки дважды попал в аферу с предоплатой за автомобиль

Работники полиции выяснили: не будучи осведомленным в юридических тонкостях, 43-летний мужчина подписывал документы и платил деньги не за само авто, а за услуги по поиску автомобиля и за аналитическую справку.

В полицию с заявлениями о мошенничестве обратился 43-летний житель Шостки. Мужчина рассказал правоохранителям, что в ноябре прошлого года нашел на известном сайте объявление о продаже нового автомобиля «LADA Priora» стоимостью 97 000 гривен. Он обратился по указанному в объявлении номеру телефона, где менеджер объяснили, что машина действительно имеется в наличии, а низкую ценную объяснил давним годом выпуска - 2015. Для заключения соответствующего договора его пригласили в офис в Сумы.

Однако там выяснилось, что по условиям фирмы он должен уплатить 30 000 аванса, и с ним сразу заключат договор. Обе стороны выполнили условия, но для доставки указанного автомобиля и его надлежащего оформления представительница общества предоставила номер мобильного телефона менеджера.

Три дня мужчина выслушивал от представителя фирмы разные уважительные причины, по которым он не может предоставить ему понравившееся авто. В конце концов, менеджер дал покупателю номер мобильного телефона другого их представителя, а тот посоветовал мужчине обратиться к обществу с заявлением о возврате аванса.

Как же удивился житель Шостки, когда на свое заявление получил письменный ответ от директора фирмы, с которой заключил договор, что они выполнили условия соглашения. По прописанными в документе пунктами, они предоставили ему аналитический вывод совершения ими юридических действий, связанных с предоставлением информационных, консультационных, юридических услуг по предоставлению в пользование, владение или распоряжение транспортного средства. То есть, фактически, оказали консультационные услуги.

На этом мужчина не остановился и, понимая, что его обманули, решил искать дальше понравившийся автомобиль.

На другом сайте он находит объявление о продаже «ВАЗ - 21111», стоимостью 70 000 гривен. Опять связывается по телефону с представителем фирмы и едет уже в столицу заключать соответствующий договор.

По прошлой схеме делает 16000 предоплаты, заключает письменное соглашение и едет по указанному менеджером адресу забирать машину. Однако в автосалоне, куда его направили, ответственного менеджера не оказалось, а в телефонном разговоре он заверил его, что через три дня авто пригонят в Шостку, за счет фирмы.

В положенный срок автомобиль предоставлен не был, а менеджер, с которым он общался, посоветовал ему написать заявление в фирму, с которой он заключал договор. Внимательно перечитав заключенный им письменный документ с обществом, выяснил, что фирма предоставляет услуги, связанные с осуществлением поиска транспортного средства (автомобиля), который станет предметом лизинга по договору финансового лизинга или собственностью заказчика. То есть они обязуются искать такой автомобиль среди продавцов, а не продать транспортное средство.

Сейчас в полиции по двум фактам возбуждены уголовные производства по признакам ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого будут выясняться все обстоятельства совершенных сделок.

Правоохранители в очередной предупреждают граждан о возможных рисках при покупке понравившегося автомобиля по цене ниже рыночной, и советуют внимательно читать договор с фирмами, которые якобы продают транспортные средства. Для уверенности лучше пригласить профессионального юриста и заплатить деньги за его услуги, чем перечислять большие суммы средств за сомнительные услуги фирм-посредников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка

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