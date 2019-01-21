Роменскую наркоманку поймали с поличным

В поле зрения участковых попала женщина, которая шаткой походкой направлялась по одной из улиц города. Ее решили проверить. И кроме того, что последняя по явным признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения, правоохранители почувствовали резкий запах растворителя, который используют для приготовления наркотических средств, а в руках женщины был пакет с коноплей.
«Во время проверки 38-летней жительницы Ромен, оказалось, что последняя уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, - комментирует Роман Невожай, руководитель Роменского отдела полиции. - Она не отрицала, что хранила коноплю, которую, по ее словам, нашла еще летом на пустыре. Наркосодержащие растения работники полиции изъяли и направили на исследование, по результатам чего будут приняты соответствующие решения».
В отношении женщины полицейские составили админпротокол по ст.178 КУоАП за появление в общественных местах в пьяном виде и открыли очередное уголовное производство по факту хранения наркотических веществ без цели сбыта по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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