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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26434

Покази лічильників електричної енергії приймає ПАТ "Сумиобленерго"

З 1 по 5 число кожного місяця треба передавати покази лічильників електричної енергії.

Їх і надалі приймає ПАТ "Сумиобленерго", оскільки формування корисного відпуску (в т.ч. облік електричної енергії) є обов’язком розподільчої організації.  

Для вас залишаються доступні всі зручні способи передачі показів лічильників електричної енергії.

1. Через систему "Мій рахунок" (www. billing.soe.com.ua).

2. За допомогою мобільного додатку "Мій рахунок", який користувачі смартфонів із операційною системою Android можуть завантажити через Google Play Маркет.

3. За безкоштовним цілодобовим номером кол-центру 0 800 300 247  (через оператора або за допомогою автоматичного голосового меню, натиснувши клавішу "2" в тоновому режимі) або (0542) 659 659.

4. Скориставшись системою СМС-інформування, відправивши повідомлення на номери: 050 42 42 242, 067 644 55 55 або 050 302 74 74 (вартість СМС – відповідно до тарифу Вашого оператора зв’язку).

Текст СМС: 1*NNNNNNNNN*XXXXXX,

де 1 – код послуги: передача показів лічильника;

NNNNNNNNN – номер особового рахунку;

XXXXXX – покази лічильника на момент відправки  повідомлення (кількість цифр залежить від типу Вашого лічильника).

5. Скориставшись стаціонарним номером телефону для прийому показів у тоновому режимі (IVR):

(0542) 65 92 22 – для споживачів м. Суми та Сумського району;

(05446) 4 63 51 – для споживачів Охтирського та  Великописарівського районів;

(05458) 6 93 57 – для споживачів Тростянецького району.

6. Через Паблік аккаунт SumyOblEnergo у Viber.

7. Через Telegram

Экономика ПАО «Сумыоблэнерго» Показания счетчика

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