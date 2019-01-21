Ночью на Сумщине пожарные тушили жилой дом 31 января в 22:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по ул. Третья Покровская в с. Межирич Лебединского района.

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Межирич.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено здание по всей площади, существовала угроза распространения огня на рядом расположенный жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 1 км от очага горения.

В 23:26 возгорание было локализовано, а в 01:47 - полностью ликвидировано.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области и 1 автомобиль и 2 работника местной пожарной охраны, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.