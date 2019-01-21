В Глуховской школе сосульки разбили крышу на крыльце Инцидент произошел сегодня, 1 февраля, в школе № 3 г. Глухова.

Глыба льда упала с крыши на крышу центрального входа крыльца. Лед разбил козырек, который больше выполнял роль декоративного элемента, установленного над входной дверью, пишет Глухів.INFO со ссылкой на очевидцев происшествия.