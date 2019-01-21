В Глуховской школе сосульки разбили крышу на крыльце

Глыба льда упала с крыши на крышу центрального входа крыльца.
Лед разбил козырек, который больше выполнял роль декоративного элемента, установленного над входной дверью, пишет Глухів.INFO со ссылкой на очевидцев происшествия.
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