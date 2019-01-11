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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26238

На Сумщине газета отметила 100-летие

В этом году газете «Жизнь Лебединщины» отмечает свой столетний юбилей.

За сто лет своего существования местная газета выходила под разными названиями, «говорила» под разными флагами и заголовками, менялся ее формат, авторы журналистских материалов.

Совершить экскурс в столетнюю историю жизни газеты могли все, кто пришел 30 января на праздничный концерт по случаю юбилея.

С приветственным словом к коллективу редакции «Жизнь Лебединщины» обратился городской голова Александр Баклыков, пожелав дальнейших успехов на журналистской ниве, всегда быть независимыми, объективными, иметь как можно больше читателей.

Принимал также коллектив редакции и поздравления от представителей районной власти, почетного гражданина города, краеведа, писателя Бориса Ткаченко, историка, краеведа Анатолия Удода, депутатов горсовета, главы Сумской областной организации Национального союза журналистов Украины Виктора Бойко и др.

Общество 100-летний юбилей Газета Лебедин

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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