На Сумщине газета отметила 100-летие

За сто лет своего существования местная газета выходила под разными названиями, «говорила» под разными флагами и заголовками, менялся ее формат, авторы журналистских материалов.
Совершить экскурс в столетнюю историю жизни газеты могли все, кто пришел 30 января на праздничный концерт по случаю юбилея.
С приветственным словом к коллективу редакции «Жизнь Лебединщины» обратился городской голова Александр Баклыков, пожелав дальнейших успехов на журналистской ниве, всегда быть независимыми, объективными, иметь как можно больше читателей.
Принимал также коллектив редакции и поздравления от представителей районной власти, почетного гражданина города, краеведа, писателя Бориса Ткаченко, историка, краеведа Анатолия Удода, депутатов горсовета, главы Сумской областной организации Национального союза журналистов Украины Виктора Бойко и др.
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