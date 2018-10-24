Антимонопольщики оштрафовали «Сумыгаз» на 68 тысяч Территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины в Сумской области было рассмотрено дело по признакам злоупотребления монопольным положением ПАО «Сумыгаз» на рынке распределения природного газа.

Расследованием по делу было установлено, что ФЛП Лукьяненко С.М. осуществляется хозяйственная деятельность по предоставлению в аренду нежилых помещений, оборудованных автономным газовым отоплением.

ПАО «Сумыгаз» в отопительный период (март 2018 года) при выходе из строя средства учета газа по независимым от потребителя причинам проигнорировало заявку частного предпринимателя на установку другого имеющегося (резервного) счетчика, прошедшего поверку в декабре 2017 года.

Вследствие игнорирования ПАО «Сумыгаз» своего долга устранить выявленное нарушение потребления путем установления другого подходящего к использованию счетчика, а не из-за прекращения газоснабжения, предприниматель не смог обеспечить надлежащие условия для своих арендаторов, что привело к разрыву с ними договоров аренды с потерей предпринимателем неполученной прибыли и снижением его конкурентоспособности на рынке.

Такие противоправные действия ПАО «Сумыгаз» препятствуют осуществлению предпринимательской деятельности для малого бизнеса.

В связи с указанным, учитывая правовую позицию ПАО «Сумыгаз» по непризнанию совершения нарушения, а также рецидив в действиях ПАО «Сумыгаз» относительно игнорирования законных интересов своих потребителей, административная коллегия территориального отделения применила максимально возможный для своих полномочий размер штрафа - 68 тысяч гривен, сообщает сайт теротделения.