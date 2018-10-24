Антимонопольщики оштрафовали «Сумыгаз» на 68 тысяч

Расследованием по делу было установлено, что ФЛП Лукьяненко С.М. осуществляется хозяйственная деятельность по предоставлению в аренду нежилых помещений, оборудованных автономным газовым отоплением.
ПАО «Сумыгаз» в отопительный период (март 2018 года) при выходе из строя средства учета газа по независимым от потребителя причинам проигнорировало заявку частного предпринимателя на установку другого имеющегося (резервного) счетчика, прошедшего поверку в декабре 2017 года.
Вследствие игнорирования ПАО «Сумыгаз» своего долга устранить выявленное нарушение потребления путем установления другого подходящего к использованию счетчика, а не из-за прекращения газоснабжения, предприниматель не смог обеспечить надлежащие условия для своих арендаторов, что привело к разрыву с ними договоров аренды с потерей предпринимателем неполученной прибыли и снижением его конкурентоспособности на рынке.
Такие противоправные действия ПАО «Сумыгаз» препятствуют осуществлению предпринимательской деятельности для малого бизнеса.
В связи с указанным, учитывая правовую позицию ПАО «Сумыгаз» по непризнанию совершения нарушения, а также рецидив в действиях ПАО «Сумыгаз» относительно игнорирования законных интересов своих потребителей, административная коллегия территориального отделения применила максимально возможный для своих полномочий размер штрафа - 68 тысяч гривен, сообщает сайт теротделения.
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