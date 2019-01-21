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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39541

На Сумщине полицейских забросали яйцами

В Глухове работники филиала агропредприятия «Росток-Холдинг» забросали яйцами полицейских, которые выступили в защиту захватчиков компании.

Об этом с места события сообщает активист «СтопКора» Константин Варшавский.

«Местные копы живой цепью перекрыли вход в здание и фактически выступили в защиту рейдеров, а не коллектива. Люди измучены, испуганы. Они уже несколько месяцев подряд не могут нормально работать и не получают зарплату. Очередная блокада деятельности кластера в Глухове началась утром. В результате незаконных действий титушек, которых наняли люди, которые называют себя новыми владельцами холдинга, пострадали журналисты «СтопКора» и 112 канала. Их задули слезоточивым газом. А работник компании из-за газовой атаки попал в реанимацию. Сейчас врачи борются за его жизнь», - передает Константин Варшавский.

Кроме того, сегодня утром произошла блокада еще одного филиала агрохолдинга в Ичне на Черниговщине. Там титушки фактически взяли в заложники водителя грузовика с комбикормом, порезали шины машине и устроили столкновения с работниками кластера.

Право Глухов Рейдерский захват Ростокхолдинг Яйца

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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