На Сумщине полицейских забросали яйцами

Об этом с места события сообщает активист «СтопКора» Константин Варшавский.
«Местные копы живой цепью перекрыли вход в здание и фактически выступили в защиту рейдеров, а не коллектива. Люди измучены, испуганы. Они уже несколько месяцев подряд не могут нормально работать и не получают зарплату. Очередная блокада деятельности кластера в Глухове началась утром. В результате незаконных действий титушек, которых наняли люди, которые называют себя новыми владельцами холдинга, пострадали журналисты «СтопКора» и 112 канала. Их задули слезоточивым газом. А работник компании из-за газовой атаки попал в реанимацию. Сейчас врачи борются за его жизнь», - передает Константин Варшавский.
Кроме того, сегодня утром произошла блокада еще одного филиала агрохолдинга в Ичне на Черниговщине. Там титушки фактически взяли в заложники водителя грузовика с комбикормом, порезали шины машине и устроили столкновения с работниками кластера.
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