Белопольский водоканал сбрасывал нечистоты в реку

В ходе плановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства коммунальным предприятием «Водоканал Белополья» в декабре 2017 года Госэкоинспекцией в Сумской области был установлен факт сброса сточных вод с превышением нормативов предельно сброса (ПДС) в реку Вир, что привело к ее загрязнению. В ходе проведения инструментально-лабораторного контроля отобранных проб поверхностной воды было обнаружено превышение ПДК по таким показателям: БПК5, ХПК, нитраты, азот аммонийный и нитриты, что является нарушением требований ст. 44, 48, 49, 70, 95, 111 Водного кодекса Украины.
С целью взыскания в принудительном порядке с КП «Водоканал Белополья» причиненного окружающей природной среде ущерба в результате загрязнения водного объекта в размере 11415 грн инспекцией был предъявлен иск, который 10.12.2018 решением суда удовлетворено в полном объеме.
На сегодня убытки нарушителем возмещены в полном объеме, сообщает сайт ведомства.
Продолжаются работы по ликвидации загрязнения подземных вод в районе деятельности НГДУ «Полтаванафтогаз» ПАО «Укрнафта» на территории Раменского района....
Завершена проверка обособленных подразделений ПАО «Укрнафта» на территории Сумской области....
Информацию о ходе ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов в Ахтырском районе по состоянию на 24 января опубликовала Госэкоинспекция в Сумской области....
23 января в Белопольский районный суд Сумской области поступило уголовное производство в отношении М., обвиняемого по части первой статьи 115...
В Белопольском районном суде снова отложили подготовительное заседание по делу разгона сумского Майдана....