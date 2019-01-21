Белопольский водоканал сбрасывал нечистоты в реку КП «Водоканал Белополья» возместило убытки за загрязнение реки Вир недостаточно очищенными сточными водами.

В ходе плановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства коммунальным предприятием «Водоканал Белополья» в декабре 2017 года Госэкоинспекцией в Сумской области был установлен факт сброса сточных вод с превышением нормативов предельно сброса (ПДС) в реку Вир, что привело к ее загрязнению. В ходе проведения инструментально-лабораторного контроля отобранных проб поверхностной воды было обнаружено превышение ПДК по таким показателям: БПК5, ХПК, нитраты, азот аммонийный и нитриты, что является нарушением требований ст. 44, 48, 49, 70, 95, 111 Водного кодекса Украины.

С целью взыскания в принудительном порядке с КП «Водоканал Белополья» причиненного окружающей природной среде ущерба в результате загрязнения водного объекта в размере 11415 грн инспекцией был предъявлен иск, который 10.12.2018 решением суда удовлетворено в полном объеме.

На сегодня убытки нарушителем возмещены в полном объеме, сообщает сайт ведомства.