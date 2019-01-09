Тростянецкая «Академия спорта» получит 11 тыс. евро от немецкого фонда 30 января в Доме футбола ФФУ в рамках проекта «11х11 чемпионов. Футбол ради развития молодежи и регионов» состоялось очередное заседание жюри отбора.

По результатам проведенного детального анализа документов и представленных проектов, которые должны были соответствовать определенным критериям оценивания, жюри определило лучшие одиннадцать заявок от любительских футбольных клубов и ДЮСШ, ставших победителями отбора. Теперь каждый из 11 клубов получит финансовую поддержку на реализацию заявленного проекта в сумме, эквивалентной до 11 000 евро по курсу Национального банка Украины, пишет Тростянець.info.

Среди победителей и ФК «Тростянец» на базе СК «Академия спорта» (г. Тростянец, Сумская обл.)