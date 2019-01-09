По результатам проведенного детального анализа документов и представленных проектов, которые должны были соответствовать определенным критериям оценивания, жюри определило лучшие одиннадцать заявок от любительских футбольных клубов и ДЮСШ, ставших победителями отбора. Теперь каждый из 11 клубов получит финансовую поддержку на реализацию заявленного проекта в сумме, эквивалентной до 11 000 евро по курсу Национального банка Украины, пишет Тростянець.info.
Среди победителей и ФК «Тростянец» на базе СК «Академия спорта» (г. Тростянец, Сумская обл.)
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