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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Тростянецкая «Академия спорта» получит 11 тыс. евро от немецкого фонда

30 января в Доме футбола ФФУ в рамках проекта «11х11 чемпионов. Футбол ради развития молодежи и регионов» состоялось очередное заседание жюри отбора.

По результатам проведенного детального анализа документов и представленных проектов, которые должны были соответствовать определенным критериям оценивания, жюри определило лучшие одиннадцать заявок от любительских футбольных клубов и ДЮСШ, ставших победителями отбора. Теперь каждый из 11 клубов получит финансовую поддержку на реализацию заявленного проекта в сумме, эквивалентной до 11 000 евро по курсу Национального банка Украины, пишет Тростянець.info.

Среди победителей и ФК «Тростянец» на базе СК «Академия спорта» (г. Тростянец, Сумская обл.)

Спорт Академия спорта Тростянец ФК Тростянец Футбол

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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