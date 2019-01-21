В Глухове опять все спокойно? На Сумщине полиция принимает меры по стабилизации ситуации у агропромышленного комплекса.

Происшествие произошло сегодня в Глухове. Там у ООО «Росток-Холдинг» собралось около 200 человек. По заявке организаторов мероприятия - для проведения мирной акции, направленной на восстановление прав работников предприятия на безопасный труд.

Во время акции группа лиц сломала ограждение, вошла на территорию агропромышленного комплекса и начала массовые беспорядки.

На место происшествия прибыл начальник Нацполиции в Сумской области Николай Лушпиенко. Он призвал участников акции не нарушать закон и сохранять спокойствие, а все конфликтные ситуации решать в правовом поле. Общаясь с работниками агропромышленного предприятия, которые приняли участие в акции, Николай Лушпиенко заверил: полиция даст правовую оценку событиям и отреагирует на нарушение законодательства соответствующим образом. И пригласил граждан, ставших очевидцев событий, в отдел полиции для дачи показаний - для выяснения объективной картины развития событий и определения роли каждого из участников акции.

Сейчас участники акции разошлись. На месте работают следственно-оперативные группы. С целью предупреждения нарушений общественного порядка в самом городе дежурят дополнительные наряды полиции, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.