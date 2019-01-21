В Глухове опять все спокойно?

Происшествие произошло сегодня в Глухове. Там у ООО «Росток-Холдинг» собралось около 200 человек. По заявке организаторов мероприятия - для проведения мирной акции, направленной на восстановление прав работников предприятия на безопасный труд.
Во время акции группа лиц сломала ограждение, вошла на территорию агропромышленного комплекса и начала массовые беспорядки.
На место происшествия прибыл начальник Нацполиции в Сумской области Николай Лушпиенко. Он призвал участников акции не нарушать закон и сохранять спокойствие, а все конфликтные ситуации решать в правовом поле. Общаясь с работниками агропромышленного предприятия, которые приняли участие в акции, Николай Лушпиенко заверил: полиция даст правовую оценку событиям и отреагирует на нарушение законодательства соответствующим образом. И пригласил граждан, ставших очевидцев событий, в отдел полиции для дачи показаний - для выяснения объективной картины развития событий и определения роли каждого из участников акции.
Сейчас участники акции разошлись. На месте работают следственно-оперативные группы. С целью предупреждения нарушений общественного порядка в самом городе дежурят дополнительные наряды полиции, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
В Глухове работники филиала агропредприятия «Росток-Холдинг» забросали яйцами полицейских, которые выступили в защиту захватчиков компании....
Инцидент произошел сегодня, 1 февраля, в школе № 3 г. Глухова....
Заявленная мирная акция переросла в массовые беспорядки. По данному факту в полиции под процессуальным руководством прокуратуры начато уголовное производство.... 1
Журналистку "СтопКора" госпитализировали после нападения с применением слезоточивого газа....
29 января в 10:38 к спасателям поступило сообщение, что в г. Глухов по ул. Спасская горит ресторан «Гетманский»....