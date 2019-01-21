Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07269

В Глухове опять все спокойно?

На Сумщине полиция принимает меры по стабилизации ситуации у агропромышленного комплекса.

Происшествие произошло сегодня в Глухове. Там у ООО «Росток-Холдинг» собралось около 200 человек. По заявке организаторов мероприятия - для проведения мирной акции, направленной на восстановление прав работников предприятия на безопасный труд.

Во время акции группа лиц сломала ограждение, вошла на территорию агропромышленного комплекса и начала массовые беспорядки.

На место происшествия прибыл начальник Нацполиции в Сумской области Николай Лушпиенко. Он призвал участников акции не нарушать закон и сохранять спокойствие, а все конфликтные ситуации решать в правовом поле. Общаясь с работниками агропромышленного предприятия, которые приняли участие в акции, Николай Лушпиенко заверил: полиция даст правовую оценку событиям и отреагирует на нарушение законодательства соответствующим образом. И пригласил граждан, ставших очевидцев событий, в отдел полиции для дачи показаний - для выяснения объективной картины развития событий и определения роли каждого из участников акции.

Сейчас участники акции разошлись. На месте работают следственно-оперативные группы. С целью предупреждения нарушений общественного порядка в самом городе дежурят дополнительные наряды полиции, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глухов Рейдерский захват Ростокхолдинг

По тематике

На Сумщине полицейских забросали яйцами
Сегодня 15:39

На Сумщине полицейских забросали яйцами

В Глухове работники филиала агропредприятия «Росток-Холдинг» забросали яйцами полицейских, которые выступили в защиту захватчиков компании....

В Глуховской школе сосульки разбили крышу на крыльце
Сегодня 14:56

В Глуховской школе сосульки разбили крышу на крыльце

Инцидент произошел сегодня, 1 февраля, в школе № 3 г. Глухова....

Полиция принимает меры по стабилизации ситуации у агропромышленного комплекса в Глухове
Сегодня 13:02

Полиция принимает меры по стабилизации ситуации у агропромышленного комплекса в Глухове

Заявленная мирная акция переросла в массовые беспорядки. По данному факту в полиции под процессуальным руководством прокуратуры начато уголовное производство.... 1

Сегодня 12:54

В Глухове титушки напали на журналистов (видео)

Журналистку "СтопКора" госпитализировали после нападения с применением слезоточивого газа....

В Глухове горел ресторан депутата
29.01.2019 17:15

В Глухове горел ресторан депутата

29 января в 10:38 к спасателям поступило сообщение, что в г. Глухов по ул. Спасская горит ресторан «Гетманский»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.