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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59334

На мэра Сум составили 14 протоколов о коррупции

Сегодня, 1 февраля, на своем заседании Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило направить в суд 14 протоколов об административных правонарушениях, связанные с коррупцией, в отношении Сумского городского головы Александра Лысенко.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК. Протокол заседания уже обнародован на его официальном сайте. Решение заседания обещают разместить на сайте до среды, пишет Sumy.Today.

Напомним: НАПК ждало Александра Лысенко для дачи объяснений 28-30 января 2019 года с 10:00 до 15:00 по основаниям нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Однако Сумской городской голова в Национальное агентство по предотвращения коррупции не явился.

Право Александр Лысенко Коррупция НАЗК НАПК

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