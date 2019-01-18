На мэра Сум составили 14 протоколов о коррупции Сегодня, 1 февраля, на своем заседании Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции решило направить в суд 14 протоколов об административных правонарушениях, связанные с коррупцией, в отношении Сумского городского головы Александра Лысенко.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК. Протокол заседания уже обнародован на его официальном сайте. Решение заседания обещают разместить на сайте до среды, пишет Sumy.Today.

Напомним: НАПК ждало Александра Лысенко для дачи объяснений 28-30 января 2019 года с 10:00 до 15:00 по основаниям нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Однако Сумской городской голова в Национальное агентство по предотвращения коррупции не явился.