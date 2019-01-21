Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55310

Сумские хоккеистки оккупировали весь пьедестал почета чемпионата Украины

Сегодня, 1 февраля, в Сумах прошел чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2004-2005 г.р.

В турнире, который проходил в течение трех дней в спорткомплексе «Динамо» принимали участие 6 команд, в том числе 4 сумские. В итоге, после кругового турнира, призовые места разделили три команды СДЮШОР «Динамо»: 1 место у команды СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Кукарина Н.А.), 2 место - СДЮШОР «Динамо-3» (тр. Свистюр Е.Ю. и Матвеенко А.Н.), 3 место - СДЮШОР «Динамо-2» (тр. Ткач Н.В.). Сумская областная ДЮСШ (тр. Шаповал М.С. и Яковцова С.М.) заняла 5 место.

Лучшим игроком чемпионата стала София Пьяных, игрок команды СДЮШОР «Динамо-1».

Спорт Индорхоккей

По тематике

Шосткинские хоккеисты покорили Украину
Сегодня 18:33

Шосткинские хоккеисты покорили Украину

Сегодня, 1 февраля, в Шостке завершился чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2003-2004 г.р....

В Сумах пройдет чемпионат Украины по индорхоккею
29.01.2019 12:46

В Сумах пройдет чемпионат Украины по индорхоккею

С 30 января по 1 февраля в Сумах пройдет чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2004-2005 г.р....

Как наши хоккеисты завершили чемпионат Украины
29.01.2019 10:44

Как наши хоккеисты завершили чемпионат Украины

С 25 по 27 января в г. Литин Винницкой области и г. Коростень Житомирской области проходили игры 3-го, заключительного тура...

Сумские хоккеистки взяли две медали на чемпионате Украины
28.01.2019 11:20

Сумские хоккеистки взяли две медали на чемпионате Украины

24-27 января в Борисполе проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2005-2006 г.р....

23.01.2019 15:35

В Шостке пройдет чемпионат Украины по индорхоккею

С 30 января по 1 февраля в Шостке состоится чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2003-04 г.р....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.