Сумские хоккеистки оккупировали весь пьедестал почета чемпионата Украины Сегодня, 1 февраля, в Сумах прошел чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2004-2005 г.р.

В турнире, который проходил в течение трех дней в спорткомплексе «Динамо» принимали участие 6 команд, в том числе 4 сумские. В итоге, после кругового турнира, призовые места разделили три команды СДЮШОР «Динамо»: 1 место у команды СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Кукарина Н.А.), 2 место - СДЮШОР «Динамо-3» (тр. Свистюр Е.Ю. и Матвеенко А.Н.), 3 место - СДЮШОР «Динамо-2» (тр. Ткач Н.В.). Сумская областная ДЮСШ (тр. Шаповал М.С. и Яковцова С.М.) заняла 5 место.

Лучшим игроком чемпионата стала София Пьяных, игрок команды СДЮШОР «Динамо-1».