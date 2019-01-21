В Сумах в ДТП попал инкассаторский автомобиль (обновлено) Авария произошла сегодня, 1 февраля, в 16-40 на пр. Лушпы возле ТЦ «Лавина».

По предварительной информации, инкассаторская машина «Укргазбанка», выезжая от ТЦ «Лавина» с нарушением правил дорожного движения, выехала на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-21010. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир «десятки». Для оказания медицинской помощи они были доставлены в больницу, сообщил пресс-секратр управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа полиции.

Движение транспорта затруднено на одной из полос.