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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44531

В Сумах в ДТП попал инкассаторский автомобиль (обновлено)

Авария произошла сегодня, 1 февраля, в 16-40 на пр. Лушпы возле ТЦ «Лавина».

SumyPost

По предварительной информации, инкассаторская машина «Укргазбанка», выезжая от ТЦ «Лавина» с нарушением правил дорожного движения, выехала на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-21010. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир «десятки». Для оказания медицинской помощи они были доставлены в больницу, сообщил пресс-секратр управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа полиции.

Движение транспорта затруднено на одной из полос.

Право Дтп ДТП с пострадавшими

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