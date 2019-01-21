В Сумах в ДТП попал инкассаторский автомобиль (обновлено)

По предварительной информации, инкассаторская машина «Укргазбанка», выезжая от ТЦ «Лавина» с нарушением правил дорожного движения, выехала на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-21010. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир «десятки». Для оказания медицинской помощи они были доставлены в больницу, сообщил пресс-секратр управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.
На месте сейчас работает следственно-оперативная группа полиции.
Движение транспорта затруднено на одной из полос.
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