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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:33238

Шосткинские хоккеисты покорили Украину

Сегодня, 1 февраля, в Шостке завершился чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2003-2004 г.р.

В турнире приняли участие восемь команд, которые были разбиты на две группы. Дальше по две лучшие вышли в финальную группу, которая разыграла медали. Остальные сражались за 5-8-ое места.

По итогам первого этапа в финал вышли ДЮСШ «Аванград-1» (Калиновка) и «Старт» (Коростень) от группы А и КДЮСШ «Барса-1» (Шостка) и МДЮСШ №1 (Винница) от группы Б.

В финальной группе победу одержали шосткинцы, которые обыграли всех. Второе место у «Аванграда», третье  - у «Старта».

Сумская команда СДЮШОР «Динамо» в группе Б заняла третье место только за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей, а в итоге пятое.

Спорт Индорхоккей КДЮСШ Барса Шостка

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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