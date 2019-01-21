Шосткинские хоккеисты покорили Украину Сегодня, 1 февраля, в Шостке завершился чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2003-2004 г.р.

В турнире приняли участие восемь команд, которые были разбиты на две группы. Дальше по две лучшие вышли в финальную группу, которая разыграла медали. Остальные сражались за 5-8-ое места.

По итогам первого этапа в финал вышли ДЮСШ «Аванград-1» (Калиновка) и «Старт» (Коростень) от группы А и КДЮСШ «Барса-1» (Шостка) и МДЮСШ №1 (Винница) от группы Б.

В финальной группе победу одержали шосткинцы, которые обыграли всех. Второе место у «Аванграда», третье - у «Старта».

Сумская команда СДЮШОР «Динамо» в группе Б заняла третье место только за счет худшей разницы забитых и пропущенных мячей, а в итоге пятое.