БК «СумДУ» проиграл лидеру Сегодня, 1 февраля, стартовал 12-ый тур чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

БК «СумДУ» свои домашние матчи против лидера группы 1 «Прометея» из Каменского проводит на выезде. Только что закончилась первая игра. К сожалению, противостоять лидеру сумские баскетболисты не сумели, проиграв в трех из четырех четвертей 59:88 (13-30, 14-21, 14-24, 18-13).

Лучшими в составе «политеха» на площадке были: Игорь Стародуб – 15 очков + 5 подборов + 6 передач, Григорий Алтухов – 13 очков.

Завтра пройдет повторная игра.