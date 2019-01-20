БК «СумДУ» проиграл лидеру

БК «СумДУ» свои домашние матчи против лидера группы 1 «Прометея» из Каменского проводит на выезде. Только что закончилась первая игра. К сожалению, противостоять лидеру сумские баскетболисты не сумели, проиграв в трех из четырех четвертей 59:88 (13-30, 14-21, 14-24, 18-13).
Лучшими в составе «политеха» на площадке были: Игорь Стародуб – 15 очков + 5 подборов + 6 передач, Григорий Алтухов – 13 очков.
Завтра пройдет повторная игра.
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