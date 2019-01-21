Зимний чемпионат АФС: анонс матчей субботы

Игры пройдут в Спорткомплексе ИФК СумГПУ им.А.С.Макаренко.
Суперлига, 8 тур
30 января Технология - Food Centre-СумДУ-2 3:2
2 февраля
16:30 Рятувальник — Lex VSK-СумБуд
17:30 Сумыхимпром-СДПУ — CompService
Высшая лига
18:30 Сервис Люкс — Sagacitas
19:30 Гранум — Сумыоблэнерго
Первая лига
09:30 МедИнс - Бон Вояж
10:30 Арсенал - Спартак
11:30 АгроСвит - Автомибилист
12:30 Ярославна - Олимпик
13:30 Forza - Орион
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