В Шостке охранная сигнализация помогла полицейским разыскать без вести пропавшую женщину Из-за болезненного воображения 81-летняя жительница Шостки несколько раз за день убегала из дома и пряталась на территории чужой усадьбы.

В полицию с сообщением об исчезновении своей старенькой матери, которая к тому же имеет серьезные проблемы со здоровьем, обратился 53-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что мать ушла в магазин и не вернулась.

«Совместными усилиями участкового офицера полиции и наряда полиции охраны, 81-летнюю жительницу Шостки нашли в курятнике чужого хозяйства, где она пряталась от людей, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - В усадьбе была оборудована сигнализация, именно она и сработала на несанкционированное проникновение. Поэтому, бабушку отправили домой и передали родным. Однако через несколько часов она снова сбежала от сына, и нашим сотрудникам пришлось снова ее искать».

Найденную женщину правоохранители во второй доставили домой и передали взволнованному сыну.

Сейчас с родственниками пенсионерки полицейские проводят профилактические беседы и просят последних больше уделять ей внимания, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.