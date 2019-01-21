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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:291042

На Сумщине задержали банду рэкетиров

На Сумщине полиция задержала группу лиц, которые длительное время терроризировали предпринимателей Глуховского района, требуя у них денежные средства.

В Глухове работники Управления стратегических расследований совместно с сотрудниками «КОРД» под процессуальным руководством прокуратуры области с участием СУ ГУНП задержали четырех жителей Глуховщины на вымогательстве денег у местного предпринимателя.

«Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных и следственных действий, все четверо задержанные - ранее судимые за имущественные преступления насильственного характера лица, и имели существенное влияние на криминогенную ситуацию в регионе, поддерживали воровские традиции. Один из задержанных является так называемым «держателем воровского общака» в Глуховском районе и имеет непосредственное отношение к «вору в законе» по кличке «Лера Сумской», - комментирует ситуацию Вадим Дзюбинский, заместитель начальника ГУНП в Сумской области - начальник криминальной полиции.- Сотрудники управление стратегических расследований и спецподразделения «КОРД» задержали всех на «горячем», когда те требовали у одного из местных предпринимателей в очередной раз денежные средства в сумме около трех тысяч гривен.

Сейчас все злоумышленники задержаны, и общаются со следователями. В полиции уже открыто уголовное производство по ст. 189 УК Украины, в рамках которого проводятся дальнейшие следственные действия, санкционированные обыски и проверка задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона. В отношении двух из задержанных решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.

Право Вымогательство Глухов Рэкет

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