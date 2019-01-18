В Сумах взорвалась машина с водителем (видео) Сегодня, 2 февраля, около 10 утра в Роменском микрорайоне произошел взрыв.

Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, взорвался автомобиль ВАЗ во дворе частного дома. В это время в машине находился водитель. Предварительно, он начал заводить машину, и в это время произошел взрыв. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Одна из версий - причиной взрыва стали неполадки с газовой установкой, пишет sumy.today.