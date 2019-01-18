Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07840

В Сумах взорвалась машина с водителем (видео)

Сегодня, 2 февраля, около 10 утра в Роменском микрорайоне произошел взрыв.

Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, взорвался автомобиль ВАЗ во дворе частного дома. В это время в машине находился водитель. Предварительно, он начал заводить машину, и в это время произошел взрыв. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Одна из версий - причиной взрыва стали неполадки с газовой установкой, пишет sumy.today.

Право Взрыв Взрыв авто

По тематике

В Сумах полиция ищет свидетелей взрыва в Спасо-Преображенском соборе
19.01.2019 11:10

В Сумах полиция ищет свидетелей взрыва в Спасо-Преображенском соборе

Полиция просит откликнуться сумчан, которые стали свидетелями вчерашнего инцидента в Спасо-Преображенском соборе....

В Сумах установили подозреваемых во взрыве в Спасо-Преображенском соборе
19.01.2019 09:34

В Сумах установили подозреваемых во взрыве в Спасо-Преображенском соборе

В Сумах полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили лиц, подозреваемых в совершении хулиганских действий в Спасо-Преображенском кафедральном соборе....

В Сумской епархии ПЦУ осудили взрыв в Спасо-Преображенском соборе
19.01.2019 09:23

В Сумской епархии ПЦУ осудили взрыв в Спасо-Преображенском соборе

Заявление по поводу взрыва в Спасо-Преображенском храме города Сумы размещено на портале Сумской епархии православной церкви Украины....

Взрыв в Сумах прокомментировали в ПЦУ
18.01.2019 22:13

Взрыв в Сумах прокомментировали в ПЦУ

Сегодняшний взрыв страйкбольной гранаты в Спасо-Преображенском соборе в Сумах прокомментировали в Православной церкви Украины....

В сумском соборе УПЦ (МП) прогремел взрыв (обновлено)
18.01.2019 20:38

В сумском соборе УПЦ (МП) прогремел взрыв (обновлено)

Во время вечернего богослужения в притворе Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Сумы произошел взрыв....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.