В Сумах взорвалась машина с водителем (видео)

Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, взорвался автомобиль ВАЗ во дворе частного дома. В это время в машине находился водитель. Предварительно, он начал заводить машину, и в это время произошел взрыв. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Одна из версий - причиной взрыва стали неполадки с газовой установкой, пишет sumy.today.
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