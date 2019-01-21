Сумские футзалисты вышли в 1/4 финала кубка Украины

Сумская команда в Запорожье обыграла представителей Суперлиги 4:2. Точными ударами в составе нашей команды отличились Руслан Острога, Виталий Катеринин, Дмитрий Игумнов и Максим Мысловский.
После домашней ничьи 4:4 выездная победа вывела сумчан в восьмерку лучших кубка Украины.
2 февраля пройдет очередные матчи Зимнего чемпионата от Ассоциации футзала Сумщины....
После третьего тура «Lex VSK-СумБуд» закрепился на втором месте в подгруппе....
27 января завершился первый этап Открытого чемпионата города Сумы по футзалу....
Сегодня, 26 января в Сумах прошел матч 11-го туры чемпионата Украины по футзалу в высшей лиге....
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