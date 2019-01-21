Сумской биатлонист всего в 5 секундах от медали чемпионата мира Сегодня, 2 февраля, на юниорском чемпионате по биатлону в словацком Брезно-Осрбли прошли спринтерские гонки среди юниоров.

Наибольший заряд оптимизма для болельщиков в мужчкой гонке сегодня подготовил наш Богдан Цымбал. Первый круг лидер нашей юниорской сборной провел довольно размеренно, но это не помогло пройти стрельбу лежа без штрафа. Как оказалось позже, этот промах стал роковым для нашего спортсмена. На втором круге Богдан ускорился, а после чистой стойки буквально полетел на финиш, пишет biathlon.com.ua.

Заключительный отрезок дистанции в исполнении Цымбала стал вторым среди всех спортсменов в гонке, всего на 0,1 секунды от времени лидера по этому показателю! Отыгрывая одну позицию за другой за счет скорости, украинец сумел добраться до третьей позиции на момент своего финиша!

Но о первой медали чемпионата наша команда могла мечтать лишь до того, как вторую стрельбу прошел норвежец Вебйорн Соэрум. Проведя два точных огневых рубежа, скандинавский юниор вышел лидером на дистанцию последнего круга, и до финиша не только удержал первую позицию, но и увеличил перевес над преследователями с трех до 14-ти секунд!

Вторым на финише стал россиянин Саид Каримулла Халили, а третью ступень подиума занял еще один норвежец, экс-лидер взрослого Кубка IBU Сиверт Гутторм Баккен.

Богдан Цымбал, увы, остался четвертым, но заработал право на цветочную церемонию, и, что более важно, совсем не безнадежную позицию для воскресной гонки преследования. От подиумной третьей строчки украинец отстает всего на пять секунд.

Вполне оптимистичные результаты и у других наших ребят, хотя чисто два рубежа никому из них пройти не удалось. Впрочем, погодные условия были не самыми простыми, и точных стрелков оказалось лишь девять среди 102-х стартовавших. На финише у сумчанина Евгения Ивченко - 18-е время при одном круге штрафа. Руслан Бригадир и Сергей Телень, допустившие по два промаха, финишировали 28-м и 55-м соответственно.

В гонке юниорок на Украину ждало золото от Екатерины Бех, для которой этот старт стал по-настоящему звездным в юниорской карьере! Как раз звезды, наконец, сошлись для Кати в самой важной гонке: к традиционно высокой скорости, наша биатлонистка сумела добавить десять точных выстрелов, чем не оставила шансов соперницам! Браво, Катя! Поздравляем, чемпионка мира!!!

Перед стартом гонки главным вопросом было - сможет ли кто-то бросить вызов быстрейшей спортсменке этого чемпионата Камиле Жук. Ответ на это вопрос зависел от самой польской юниорки, а точнее - от ее точности на рубеже. И, к счастью для нас, Камила допустила по одному промаху на каждом рубеже, давая шанс конкуренткам. Но воспользоваться этим шансом сумела только украинка! А Жук довольствуется в этой гонке лишь серебром.

В соперничестве за бронзу представительница Германии Ханна Кебингер всего на 0,2 секунды обошла младшую сестру олимпийской чемпионки из Швеции Эльвиру Эберг.

Успех украинской команды в этой гонке мог вообще оказаться золотым дублем. Глуховчанка Анна Кривонос также провела великолепную гонку! Но, к сожалению, второй выстрел в стойке вместо серебряной медали принес ей лишь место в десятке лучших. Аня прошла дистанцию практически в одни ноги с Бех (9 и 10 места по чистой скорости в гонке), но на финише показала время на 31 секунду хуже победительницы. Тем не менее, оставив себе хорошие шансы на борьбу в гонке преследования.

Попаданием в топ-20 отметилась и еще одна наша спортсменка. Валерия Дмитренко идеально отстрелялась на огневых рубежах, показав, к тому же, пятую скорострельность среди всех участниц, и на финише заняла 19-ю позицию. Четвертая из украинок Анна Коваленко с двумя промахами финишировала 53-й.

Ну а мировое первенство в Брезно-Осрбли завтра завершится гонками преследования во всех четырех категориях участников.