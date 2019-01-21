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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:31110

Сумские волейболисты проиграли в Харькове

Сегодня, 2 февраля, в Харькове «ШВСМ-СумДУ» встречалась с местной «Юракадемией».

Первый матч 11-го тура завершился в пользу хозяев 3:0 (26-24, 25-12, 25-17). Только в первой партии сумчане оказывали сопротивление, а дальше без шансов…

В составе сумчан больше всего очков набрали Андрей Маринченко и Кирилл Лиходед – по 8.

Другие матчи тура:

«МХП - Винница» - «Барком-Кажаны» Львов 1:3 (21-25, 25-16, 16-25, 20-25)

«Буревестник-ШВСМ» Чернигов – «Фаворит» Лубны 2:3 (25-21, 25-20, 22-25, 20-25, 13-15)

«Новатор» Хмельницкий – «Сердце Подолья» Винница 1:3 (16-25, 28-30, 25-22, 21-25)

После этих матчей лидирует «Барком-Кажаны» - 54 очка (18 побед и 3 поражения), дальше – «МХП-Винница» -- 48 (16-5), «Сердце Подолья» - 47 (16-5), «Новатор» - 36 (13-8), «Юракадемия» - 34 (12-9), «Фаворит» - 12 (4-17), «ШВСМ-СумДУ» - 12 (3-18), «Буревестник-ШВСМ» - 9 (2-19).

Завтра пройдут повторные игры.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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