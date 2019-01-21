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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:432

Сумские баскетболисты пропустили больше сотни

Сегодня, 2 февраля, БК «СумДУ» провел ответную игру против лидера группы 1 высшей лиги каменского «Прометея».

Домашняя игра, которую сумчане вынуждены были проводить на выезде, как и вчера завершилась уверенной победой каменчае.

"СумГУ" (Сумы) – СК "Прометей" – 58:102 (16:26, 17:26, 14:23, 11:27)
Каменское. Дворец спорта. 2 февраля, 17:00.

"СумГУ": Алтухов (8 + 9 передач), Стародуб (11), Чесак (2), Мочалов (2), Решетило (17 + 4 подбора + 4 потери); Юркевичус (12 + 4 подбора), Глинчак (4 + 4 подбора), Торба (2). 

СК "Прометей": Ханнах (10 + 8 передач), Волкер (37 + 5 перехватов), Мальчевский (11), Конате (15 + 5 подборов + 6 передач), Кривцов (10 + 5 подборов); Загреба (11 + 6 подборов + 4 передачи), Алферов (3 + 5 подборов + 8 передач), Месяц (2), Кулиш (2), Старцев (1).

Напомним, вчерашняя встреча команд закончилась со счетом 59:88 в пользу «Прометея».

После этой игры на счету сумчан 32 очка (8 побед – 16 поражений) и пятое место в группе (из 9 команд). Но уже завтра наших обойдет «Мариуполь», у которого столько же очков и игра в запасе.

Спорт Баскетбол БК СумГУ
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