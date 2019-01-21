Сумские баскетболисты пропустили больше сотни

Домашняя игра, которую сумчане вынуждены были проводить на выезде, как и вчера завершилась уверенной победой каменчае.
"СумГУ" (Сумы) – СК "Прометей" – 58:102 (16:26, 17:26, 14:23, 11:27)
Каменское. Дворец спорта. 2 февраля, 17:00.
"СумГУ": Алтухов (8 + 9 передач), Стародуб (11), Чесак (2), Мочалов (2), Решетило (17 + 4 подбора + 4 потери); Юркевичус (12 + 4 подбора), Глинчак (4 + 4 подбора), Торба (2).
СК "Прометей": Ханнах (10 + 8 передач), Волкер (37 + 5 перехватов), Мальчевский (11), Конате (15 + 5 подборов + 6 передач), Кривцов (10 + 5 подборов); Загреба (11 + 6 подборов + 4 передачи), Алферов (3 + 5 подборов + 8 передач), Месяц (2), Кулиш (2), Старцев (1).
Напомним, вчерашняя встреча команд закончилась со счетом 59:88 в пользу «Прометея».
После этой игры на счету сумчан 32 очка (8 побед – 16 поражений) и пятое место в группе (из 9 команд). Но уже завтра наших обойдет «Мариуполь», у которого столько же очков и игра в запасе.
Сегодня, 1 февраля, стартовал 12-ый тур чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....
Сегодня, 27 января, прошла повторная игра 12-го тура чемпионата Украины по баскетболу вгруппе 1 высшей лиги между «Кривым Рогом –...
Сегодня, 26 января, БК «СумДУ» играл на выезде против «Кривого Рога – КНУ-КДПУ»....
23 января прошел первый матч Лиги Сум по баскетболу....
Уже 23 января состоится первая игра Лиги Сум по баскетболу....