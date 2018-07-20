Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:14192

18-летний сумчанин стрелял из пистолета посреди улицы

Патрульные обнаружили у сумчанина предмет, похожий на пистолет.

«Неизвестные стреляют похоже из пистолета», - такое сообщение на днях получили сумские патрульные.

Сразу направившись на улицу Новогоднюю, откуда и поступило сообщение, стражи порядка начали проверяли всех похожих по описанию людей.

Совсем неподалеку от места стрельбы инспекторы разыскали группу молодых людей, которые внешне соответствовали ориентированию. Общаясь со стражами порядка, один из них заметно нервничал. Как оказалось, не зря, ведь во время проведения поверхностной проверки у 18-летнего сумчанина патрульные действительно обнаружили предмет, похожий на пистолет.

Объяснить его происхождение гражданин не смог. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Пистолет

По тематике

12.11.2018 12:58

В Ахтырке у нарушителя ПДД нашли пистолет

Предмет, похожий на пистолет, обнаружили полицейские у одного из жителей Ахтырки....

У жителя Сумского района нашли травмат и патроны
12.09.2018 17:50

У жителя Сумского района нашли травмат и патроны

Работники Сумского райотдела полиции обнаружили у мужчины предмет, похожий на стартовый револьвер «STALKER» с явными признаками переработки, и более 30...

21.08.2018 15:29

Копы задержали вооруженного сумчанина (видео)

Патрульные задержали гражданина с предметом, похожим на пистолет, ножом с признаками холодного оружия и патронами....

17-летний сумчанин гулял по городу с заряженным пистолетом
25.07.2018 15:36

17-летний сумчанин гулял по городу с заряженным пистолетом

Благодаря неравнодушному гражданину патрульные обнаружили у несовершеннолетнего предмет, похожий на пистолет....

20.07.2018 17:53

В Сумах водитель под кайфом с пистолетом пытался сбежать от копов (видео)

Патрульные задержали мужчину, управлявшего авто с признаками опьянения и пытавшегося избавиться от предмета, похожего на пистолет....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
«Dywizjon 303» Денис Делич (Польша, Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:40 18:15
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
«Клуб «Школа»» Кайл Райдаут (Канада, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:30
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
«Зверь» Майкл Пирс (Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:25
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.