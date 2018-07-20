18-летний сумчанин стрелял из пистолета посреди улицы

«Неизвестные стреляют похоже из пистолета», - такое сообщение на днях получили сумские патрульные.
Сразу направившись на улицу Новогоднюю, откуда и поступило сообщение, стражи порядка начали проверяли всех похожих по описанию людей.
Совсем неподалеку от места стрельбы инспекторы разыскали группу молодых людей, которые внешне соответствовали ориентированию. Общаясь со стражами порядка, один из них заметно нервничал. Как оказалось, не зря, ведь во время проведения поверхностной проверки у 18-летнего сумчанина патрульные действительно обнаружили предмет, похожий на пистолет.
Объяснить его происхождение гражданин не смог. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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