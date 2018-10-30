Сумские самбистки с медалями чемпионата Украины 1-2 февраля в Херсоне проходил молодежный чемпионат Украины по самбо.

В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из 22 регионов Украины. Сред них и представители Сумщины.

C серебряными медалями домой едут Валерия Ващенко (весовая категория до 48 кг) и Анна Охрименко (60 кг). Третьи места завоевали Юлия Вороненко (56 кг) и Екатерина Нагорная (68 кг).