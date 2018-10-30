Сумские самбистки с медалями чемпионата Украины

В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из 22 регионов Украины. Сред них и представители Сумщины.
C серебряными медалями домой едут Валерия Ващенко (весовая категория до 48 кг) и Анна Охрименко (60 кг). Третьи места завоевали Юлия Вороненко (56 кг) и Екатерина Нагорная (68 кг).
Студентка СумГУ - призер чемпионата Украины по самбо....
В сербском г. Нови-Сад завершился чемпионат мира по самбо среди кадетов (до 16 лет)....
4 декабря в г. Нови-Сад (Сербия) стартовал чемпионат мира по самбо среди кадетов (до 16 лет)....
Во Львове в последний день октября завершился чемпионат Украины среди кадетов....
Сегодня, 30 октября, во Львове начался чемпионат Украины по борьбе самбо среди кадетов....