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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 00:16190

Сумская лучница стала чемпионкой Украины

Во Львове проходит чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении.

Среди победителей и призеров есть и сумчане.

Так, чемпионкой Украины стала наша Полина Родионова. В финале она перестреляла студентку СумГПУ им. А.С.Макаренко Лидию Сиченикову, третье место – еще у одной студентки педа Анастасии Павловой. Четвертое место у сумчанки Леси Снагощенко. Ирина Хочина заняла девятое место. Юлия Смаль и Вероника Литовцева были 17-ми.

Среди мужчин у наших две медали: второе место у Никиты Шишкина, третье – у Владислава Лесняка. Алексей Гунбин и Валентин Куцый – девятые, Вадим Босенко и Тимофей Ракитины – 17-ые.

Среди юниоров и юниорок лучшими среди сумчан стали Артем Овчинников и Евгения Чибисова – девятые места.

В воскресенье пройдут решающие стрельбы в командных соревнованиях.

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