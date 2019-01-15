В центре Сум с крыши упала глыба льда: от вывески не осталось и следа В Сумах на ул. Набережная р. Стрелка с трехэтажного здания упала глыба льда.

К счастью, никто не пострадал, кроме вывески аптеки. Фото выложил в Фейсбуке «Сергей альпинист». Сейчас весь тротуар перегорожен красно-белой ленточкой. Дальше этого у коммунальщиков пока дело не идет.