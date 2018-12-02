Сумские каратисты отличились в Румынии

7 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых наград, таков результат выступления сумских спортсменов из спортивного клуба «Прогресс»:
- Скороспешкина Жасмин - ката 6-7 лет – 1 место, ката 8-9 лет – 3 место, кумите 6-7 лет -3 место
- Полятыкин Иван - ката 6-7 лет – 2 место, кумите 6-7 лет – 1 место
- Мороко Кирилл - кумите 6-7 лет – 3 место
- Лысенко Макар - кумите 8-9 лет – 1 место
- Радивилов Назарий - кумите 8-9 лет 2 место
- Любимов Дима - кумите 8-9 лет - 3 место, 10-11 лет 3 место
- Демченко Тимур - кумите 8-9 лет - 3 место
- Тищенко Данил - ката 8-9лет - 1 место, кумите 8-9 лет - 1 место
- Рагоза Алексей - кумите 8-9 лет – 3 место
- Миляев Иван - кумите 10-11 лет – 3 место
- Касьянов Данил – кумите 14-15 лет – 3 место
- Панченко Андрей - ката мужчины – 2 место
- Лустенко Артём – ката мужчины – 1 место
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