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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские каратисты отличились в Румынии

2-3 февраля в Румынии проходил международный турнир по каратэ Transylvania Open Grand Prix 2019.

7 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых наград, таков результат выступления сумских спортсменов из спортивного клуба «Прогресс»:

- Скороспешкина Жасмин - ката 6-7 лет – 1 место, ката 8-9 лет – 3 место, кумите 6-7 лет -3 место

- Полятыкин Иван - ката 6-7 лет – 2 место, кумите 6-7 лет – 1 место

- Мороко Кирилл - кумите 6-7 лет – 3 место

- Лысенко Макар - кумите 8-9 лет – 1 место

- Радивилов Назарий - кумите 8-9 лет 2 место

- Любимов Дима - кумите 8-9 лет - 3 место, 10-11 лет 3 место

- Демченко Тимур - кумите 8-9 лет - 3 место

- Тищенко Данил - ката 8-9лет - 1 место, кумите 8-9 лет - 1 место

- Рагоза Алексей - кумите 8-9 лет – 3 место

- Миляев Иван - кумите 10-11 лет – 3 место

- Касьянов Данил – кумите 14-15 лет – 3 место

- Панченко Андрей - ката мужчины – 2 место

- Лустенко Артём – ката мужчины – 1 место

Спорт Каратэ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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