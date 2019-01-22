Сумские волейболисты снова проиграли харьковским Сегодня, 3 февраля, прошли повторные поединки 11-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» играла в Харькове против местной «Юракадемии».

Первый сет выиграли харьковчане 25:19. Во второй партии гости были впереди на шесть очков 7:13, но не смогли удержать это преимущество и юристы в концовке были сильнее 25:23. И в третьей партии выиграли хозяева площадки 25:21, выиграв, как и вчера, 3:0. У наших по 12 очков принесли команде Виталий Утробин и Кирилл Лиходед, 10 - Андрей Маринченко.

Другие матчи дня:

ВК «МХП-Винница» - «Барком-Кажаны» (Львов) 2:3 (18:25, 25:20, 25:22, 25:27, 10:15)

«Новатор» (Хмельницкий) - «Сердце Подолья» (Винница) 0:3 (18:25, 14:25, 23:25)

«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Фаворит» (Лубны) 1:3 (25:17, 16:25, 16:25, 20:25)

После 11 туров положение команд в турнирной таблице мужской Суперлиги:

1. «Барком-Кажаны» 22 матча, 19 побед, 3 поражения, 56 очков, соотношение партий 59 - 18

2. «Сердце Подолья» 22, 17, 5, 50, 57 - 23

3. ВК «МХП-Винница» 22, 16, 6, 49, 57 - 28

4. «Юракадемия» 22, 13, 9, 37, 48 - 41

5. «Новатор» 22, 13, 9, 36, 44 - 41

6. «Фаворит» 22, 5, 17, 15, 25 - 60

7. «ШВСМ-СумДУ» 22, 3, 18, 12, 23 - 61

8. «Буревестник-ШВСМ» 22, 2, 20, 9, 23 - 64

Матчи 12-го тура чемпионата страны пройдут 8 и 9 февраля. В эти дни сыграют:

«Фаворит» (Лубны) - «Сердце Подолья» (Винница)

«ШВСМ-СумДУ» (Сумы) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)

«Новатор» (Хмельницкий) - ВК «МХП-Винница»

«Барком-Кажаны» (Львов) - «Юракадемия» (Харьков)