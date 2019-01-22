В Конотопе упавшей сосулькой разбило голову прохожему

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала депутат Сумского облсовета Елена Сердюк.
«В Конотопі пролилася Кров!
З вини місцевих чиновників кригою, що впала з даху багатоповерхівки, важко травмовано кількох конотопців.
Одному чоловіку навіть проламано череп! Наразі він в реанімації.
Докерувалися, скоти!
На фото залишки крові жертв бездіяльності Омельченка і Сизонши, що спішно зачищаються комунальниками», - написала депутат.
Информацию подтвердили в прокуратуре Сумской области. По словам пресс-секретаря прокуратуры Сумщины Натальи Науменко, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
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