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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:15242

В Конотопе упавшей сосулькой разбило голову прохожему

Сегодня, 3 февраля, в Конотопе с крыши многоэтажки упавшие сосульки травмировали нескольких людей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала депутат Сумского облсовета Елена Сердюк.

«В Конотопі пролилася Кров!

З вини місцевих чиновників кригою, що впала з даху багатоповерхівки, важко травмовано кількох конотопців.

Одному чоловіку навіть проламано череп! Наразі він в реанімації.

Докерувалися, скоти!

На фото залишки крові жертв бездіяльності Омельченка і Сизонши, що спішно зачищаються комунальниками», - написала депутат.

Информацию подтвердили в прокуратуре Сумской области. По словам пресс-секретаря прокуратуры Сумщины Натальи Науменко, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Право Конотоп Сосульки Травма

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